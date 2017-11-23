Стартовал проект «Студенческая среда»

Сегодня в актовом зале Мурманском арктическом государственном университете состоялось открытие ежегодного проекта «Студенческая среда». Десять студенческих делегаций высших и средних профессиональных образовательных учреждений Мурманска представили мероприятия, которые они планируют провести в 2018 году.

– Важным условием участия в проекте является проведение силами студенческого актива работы, направленной на решение одной или нескольких социально важных задач, таких как гражданско-патриотическое воспитание, противодействие идеологии терроризма, укрепление духовно-нравственных ценностей и другие, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

Также в рамках проекта «Студенческая среда» будут проведены 20 городских мероприятий, организованных комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, МАУ МП «Объединение молодежных центров» и Мурманским городским студенческим советом. Проект «Студенческая среда» впервые стартовал в 2015 году и стал приемником городского конкурса «Лучший студенческий совет».

Главная цель проекта – активизация потенциала мурманской молодёжи, вовлечение студентов в социально полезную деятельность, организация их культурного досуга. Итоги проекта «Студенческая среда» будут подведены в мае 2018 года.