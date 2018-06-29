Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей»

В Мурманской области в соответствии с планом реализации федерального проекта Всероссийской политической партии «Едина Россия» «Историческая память» объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей». Цель конкурса – укрепление основ гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, формирования активной жизненной и гражданской позиции, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России и родного края.

На конкурс приглашаются государственные и образовательные учреждения, в которых функционируют музейные формирования. Материалы для участия в региональном этапе конкурса направляются в конкурсную комиссию не позднее 12 октября 2018 года.

По результатам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие во Всероссийском этапе, который состоится в январе 2019 года.

Контактное лицо Дубовицкий Антон Сергеевич, начальник отдела гражданского воспитания и социальных инициатив, тел. 8(815-2) 43-06-49.

Положение о конкурсе размещено на сайте https://www.laplandiya.org/.