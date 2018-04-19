Стартовал третий этап командно-штабного учения

Сегодня стартовал третий этап, проводимого МЧС России, всероссийского командно-штабного учения (КШУ) по готовности органов управления сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к реагированию на условные происшествия, вызванные весенним половодьем и природными пожарами.

Одной из основных его целей является повышение готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами. В Мурманской области для отработки практических действий по защите населенного пункта от условного природного пожара в Кольском районе будут привлекаться силы и средства Главного управления МЧС России по Мурманской области, авиационной база охраны лесов, администрации Кольского района, полиции, и других взаимодействующих структур.