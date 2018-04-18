Стартовал второй этап Всероссийского командно-штабного учения: ликвидация «чрезвычайных ситуаций», связанных с паводками

Сегодня начался второй этап Всероссийского командно-штабного учения. В течение суток с 06.00 18 апреля до 06.00 19 апреля предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.



Во время второго этапа запланирована работа органов управления РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных. В каждом регионе к месту условного происшествия выдвинутся подвижные пункты управления.



Командно-штабные учения проходят с 17 по 19 апреля во всех 85 субъектах России в соответствии с решением Совета безопасности РФ. Согласно замыслу, учения реализуются в три этапа: в первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, во второй – отрабатываются вводные по ликвидации подтоплений, вызванных паводком, а в третий – оперативные службы будут ликвидировать условные природные пожары.