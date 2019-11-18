Стартовал XIX городской конкурс «Студент года»

В минувшее воскресенье в столице Заполярья состоялась торжественная церемония открытия XIX городского конкурса «Студент года». Участники исполнили коллективные танцевальные номера и приняли участие в интерактивных конкурсах. Также студенты представили своё видение логотипа конкурса «Студент года».

Цель традиционного конкурса - определить и поощрить лучших студентов города Мурманска за участие в учебной и вне учебной деятельности, развить у молодого поколения мурманчан активную жизненную позицию и лидерские качества.

«Студент года» проводится с ноября 2019 года по май 2020 года и включает в себя 11 испытаний, которые разделены на три этапа.

— Это возможность для молодёжи проявить себя, проверить свой характер. Ребята, участвуя в конкурсах, формируют замечательные качества — умение работать в команде, достойно переносить поражения и успехи, преодолевать сложности. И, конечно, они найдут здесь друзей, на которых можно положиться, — отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

В этом учебном году на конкурс поступило 83 заявки. Для участия в основных этапах были допущены 50 студентов города Мурманска. В финал пройдут не более 20 человек.

По итогам конкурса определятся три победителя, которые на протяжении следующего учебного года будут получать именные стипендии главы муниципального образования город Мурманск, а именно: «Студент года» (2019-2020 учебный год); «Лучший студент образовательной организации высшего образования 2019-2020 учебного года»; «Лучший студент профессиональной образовательной организации 2019-2020 учебного года».