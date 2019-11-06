Стартовал XXIII Международный конкурс детской рукописной книги

В мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой объявлен старт XXIII Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». Конкурс проходит при поддержке деловых партнеров, среди которых министерства и комитеты Правительства Мурманской области, Администрации городов региона, писательская организация, издательство, Мурманская Митрополия, коммерческие, некоммерческие, общественные организации, дипломатические представительства зарубежных стран.

В конкурсе объявлены следующие номинации: «Доблесть героев бессмертна» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне); «Мурманск – город моей мечты»; «Скандинавская мозаика» (литература, культура, история и традиции северных стран: Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании); «Мой сильный маленький народ» (коренные народы Крайнего Севера); «Стань природе другом».

В конкурсе традиционно могут принять участие дошкольники (строго от 5 лет), обучающиеся школ, студенты (до 21 года), семьи, участники творческих объединений, кружков, студий, библиотеки, авторские коллективы, детские центры творчества, детские художественные школы и школы искусств, иные детские организации за рубежом, в России, в Мурманской области.

Каждый участник конкурса, коллективный автор будут отмечены благодарственным письмом оргкомитета. Победителям вручат: Гран-при губернатора Мурманской области; премия «Малый триумф»; приз зрительских симпатий; дипломы и подарки из призового фонда каждого учредителя.

Конкурсные рукописные книги будут приниматься библиотекой до 1 марта 2020 года. Церемония награждения победителей - юных писателей состоится 24 апреля 2020 г .

Библиотека приглашает принять участие в конкурсе, ведь создание детской рукописной книги – это прекрасный интеллектуальный досуг, это возможность познания и развития.

https://www.libkids51.ru/realy/actions/roopena_book23.shtml