Стартовали Областные летние чтения «Лето с книгой – 2018»

6 июня на площадке перед Мурманской областной детско-юношеской библиотекой состоялся торжественный старт Областных летних чтений.

На площадке перед библиотекой собрались самые стойкие и преданные поклонники книги и чтения. Ни снег, ни пронизывающий ветер не отговорили их участвовать в старте Летних чтений. В празднике приняли участие дети из детских оздоровительных лагерей средней общеобразовательной школы № 43, коррекционной школы-интерната № 1, воспитанники детского сада № 93 и другие читатели.

Участники мероприятия пригласили в Мурманск солнышко и тепло, вспомнили произведения Александра Сергеевича Пушкина, ведь старт Летних чтений традиционно проводится в Пушкинский день России.

Библиотекари поздравили своих читателей с замечательными событиями в литературной жизни Заполярья и России. Все вместе, и ребята, и взрослые станцевали танец, который символизировал стремление узнавать новое, открывать неизведанное. А далее по программе праздника состоялся запуск гигантского воздушного шара с логотипом «Лето с книгой – 2018» и фейерверк из разноцветных шариков.

Продолжился праздник в отделах библиотеки, где юным мурманчанам предложили поучаствовать самых разнообразных мероприятиях. Это и акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!» в холле библиотеки, литературное путешествие «Сказочный мир Пушкина», творческая лаборатория «Как А.С. Пушкин сказки писал», беседы и квесты по творчеству поэта.

Библиотекари надеются, что во время летних каникул, полных радости и чудес, ребята не забудут о чтении и книгах. Ведь книги можно не просто читать, но и выполнять с их помощью интересные задания, фантазировать. Мальчишек и девчонок ожидают самые невероятные литературные открытия и удивительные книжные приключения в течение всего лета.