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Мурманская область. Арктика14.12.19 07:30

Стартует городской конкурс «Кировск новогодний»

Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска». К участию в конкурсе приглашаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка товаров, работ и услуг на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется с 16 по 23 деккабря в МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» по адресу: г. Кировск, просп. Ленина, 7 (телефон 8 (81531) 54-623, или на адрес электронной почты welcomekirovsk@mail.ru).

Конкурс проводится в два этапа: первый - с 24 по 25 декабря - осмотр и оценка новогоднего оформления объектов потребительского рынка непосредственно по месту его нахождения; второй – 26 декабря  -  поощрение победителей и участников конкурса.

Номинации конкурса: «Новогоднее сияние» - оценивается общее эстетическое восприятие оформления объекта потребительского рынка, современный дизайн, оригинальность и эстетический уровень оформления в целом, создание атмосферы праздника, поздравление жителей и гостей города с Новым годом, оформление входной группы, витражей, фасада, прилегающей территории; «Новогодняя рапсодия» - оценивается новогоднее оформление зала, отдела (витрин) с новогодним ассортиментом товаров, организация тематических выставок-продаж, предоставление праздничных скидок в течение декабря (при наличии подтверждающих материалов: приказа руководителя, фотографии, публикации в средствах массовой информации); «Новогодние огни» - оценивается устройство праздничной иллюминации (наличие световых, газосветных вывесок, рекламы, украшений в темное время суток), использование новогодней тематики и стилевого единства при оформлении витрины и внутреннего помещения (световые экспозиции, подсветка витрин), размещение сказочных персонажей и символа наступающего года на крышах, козырьках, прилегающих территориях, в витражах, в залах обслуживания, организация театрализованных представлений, участие скоморохов;  «Новогодний уют» - оценивается отражение семейных ценностей, использование в оформлении самодельных элементов интерьера, внешний вид обслуживающего персонала (форма с использованием новогодней тематики), наличие тематически украшенных ценников (меню), наличие звукового (музыкального) новогоднего поздравления.

https://kirovsk.ru/news1/novosti/kirovsk_ny_2019/

 

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