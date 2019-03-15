Стартует IX Областной конкурс чтецов «Ребята с нашего двора!»

Сегодня, 15 марта, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует IX Областной конкурс чтецов, проводимый в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации.

Как все-таки жаль, что не вернутся дни счастливого детства! И каждому хочется хоть на мгновение оказаться там, в этой маленькой стране под названием «Детство»! Покопаться в песочнице и в знак большой дружбы стукнуть Юльку лопаткой по голове. Устроить потасовку с Сережкой из-за трехколесного велосипеда или взмыть под облака на качелях. По-настоящему верить в Деда Мороза и Бабу-ягу, превращаться в пиратов... Но детство уходит безвозвратно. Вот если бы знать, куда?

Детство! Какое это прекрасное слово – мягкое, ласковое. А если зажмурить глаза и произнести его по слогам: «Де- тство», — то возникает ощущение свободы и счастья. Если взрослому человеку это магическое слово так ласкает слух, то для ребёнка – что может быть желаннее?!

Сегодня Мурманская областная детско-юношеская библиотека предлагает дошкольникам, их родителям, детям младшего школьного возраста до 10 лет включительно и специалистам образовательных учреждений совершить путешествие в страну детства и принять участие в IX Областном конкурсе чтецов «Ребята с нашего двора!».

На конкурс принимаются видео с записью стихов на заданную тему. Это могут быть стихи, принадлежащие как известным, так и начинающим авторам о сверстниках, которых можно встретить в школе, детском саду; о дружбе и настоящих друзьях; о том, кем станут ребята, когда вырастут; о детских забавах, проказах и мечтах. Героями стихов должны быть дети.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля.