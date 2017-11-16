В Мурманской области стартует конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности. Региональные гранты предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей.

Соискателями на получение грантов губернатора Мурманской области могут выступать молодые писатели – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Мурманской области и не являющиеся членами мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации.

Каждый соискатель на получение гранта губернатора Мурманской области имеет право ежегодно предоставлять на конкурс только одну заявку.

Возраст соискателя на получение гранта губернатора Мурманской области не должен превышать полных 35 лет на день подачи заявки.

Общие требования к произведению: литературное произведение должно быть написано на русском языке; текст литературного произведения не должен содержать высказываний, унижающих достоинств как автора, так и читателя (в том воровской жаргон и ненормативную лексику), сцен насилия, а также пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть; литературное произведение не должно нарушать авторских прав других лиц; литературное произведение не должно содержать скрытую или явную рекламу; иллюстрации к литературному произведению не должны содержать изображений сцен насилия и порнографии.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 15 марта 2018 года в Комитет по культуре и искусству Мурманской области ( 183038, г . Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3). Телефон для справок – 486-394 (Лузина Наталья Станиславовна).

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области.