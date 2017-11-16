ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Трудности поиска партёра на расстоянии, или Виртуальные отношения в жизниФонд «АТР АЭС» выделил 4,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов жителей Полярных Зорь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.11.17 08:15

Стартует конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности

В Мурманской области стартует конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности. Региональные гранты предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей.

Соискателями на получение грантов губернатора Мурманской области могут выступать молодые писатели – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Мурманской области и не являющиеся членами мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации.

Каждый соискатель на получение гранта губернатора Мурманской области имеет право ежегодно предоставлять на конкурс только одну заявку.

Возраст соискателя на получение гранта губернатора Мурманской области не должен превышать полных 35 лет на день подачи заявки.

Общие требования к произведению: литературное произведение должно быть написано на русском языке; текст литературного произведения не должен содержать высказываний, унижающих достоинств как автора, так и читателя (в том воровской жаргон и ненормативную лексику), сцен насилия, а также пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть; литературное произведение не должно нарушать авторских прав других лиц; литературное произведение не должно содержать скрытую или явную рекламу; иллюстрации к литературному произведению не должны содержать изображений сцен насилия и порнографии.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 15 марта 2018 года в Комитет по культуре и искусству Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3). Телефон для справок – 486-394 (Лузина Наталья Станиславовна).

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 340 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
Комментарий к новости:Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове
Gonshik
16.02.18 10:16
Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга
Комментарий к новости:АО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг
Вопрощающий
16.02.18 00:08
Память о войне "за речкой" необходима и важна; особливо молодому поколению! В этом спору нет, чтобы то, что случилось в 1979 году не повторилось вновь. Но тогда НЕОБХОДИМО помнить и погибших из числ
Комментарий к новости:Герои не будут бесславно забытыми
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире14:30«Медведи-соседи». Полнометражный мультфильм (0+)16:00Городские хроники (12+)16:10«Последнее дело Вареного». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области растёт суммарная задолженность по заработной плате-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – на 2 копейки-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика