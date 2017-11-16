Стартует конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку театральной деятельности

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности государственных областных театров и развития театрального искусства в Мурманской области.

Гранты выделяются как дополнительная целевая государственная поддержка для реализации творческих проектов, способствующих повышению профессионального мастерства художественного и артистического персонала театров, сохранению и развитию кадрового потенциала, созданию новых высокохудожественных спектаклей, и присуждаются по результатам ежегодно проводимого конкурса.

Соискателями на получение грантов губернатора Мурманской области являются государственные областные театры Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 1 февраля 2018 года в Комитет по культуре и искусству Мурманской области ( 183038, г . Мурманск, ул. С. Перовской, 3).

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области.