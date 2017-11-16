Стартует конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку театральной деятельности
Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности государственных областных театров и развития театрального искусства в Мурманской области.
Гранты выделяются как дополнительная целевая государственная поддержка для реализации творческих проектов, способствующих повышению профессионального мастерства художественного и артистического персонала театров, сохранению и развитию кадрового потенциала, созданию новых высокохудожественных спектаклей, и присуждаются по результатам ежегодно проводимого конкурса.
Соискателями на получение грантов губернатора Мурманской области являются государственные областные театры Мурманской области.
Заявки на участие в конкурсе подаются до 1 февраля 2018 года в Комитет по культуре и искусству Мурманской области (
Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области.