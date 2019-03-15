Стартует областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2019»
16 и 17 марта в Городском Дворце культуры г. Полярные Зори состоится областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2019».
В фестивале примут участие театральные коллективы культурно - досуговых учреждений из городов Североморск, Кировск, Гаджиево, Апатиты, Оленегорск, Полярный, Полярные Зори, Мурманск и села Ловозеро. Всего 13 коллективов. Возраст участников – от 18 лет и старше.
Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшие костюмы», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший актёрский ансамбль». По результатам конкурсных выступлений победителям вручаются дипломы I, II, III степени специальные дипломы, Гран-при фестиваля.
Открытие областного фестиваля молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2019» состоится 16 марта в 10 часов.