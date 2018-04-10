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Мурманская область. Арктика10.04.18 08:10

Стартует областной интернет–конкурс «ПРО-life»

В целях формирования и развития у детей и молодёжи ценностей здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью в период с 20 апреля по 20 мая  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проводится областной интернет–конкурс «ПРО-life».

На конкурс предоставляются авторские фотографии по тематическим направлениям:  «Я и спорт»; «Правильное питание – залог здоровья»; «Здоровая семья – здоровая Россия!»; «Быстрее, выше, сильнее»; «Нет – вредным привычкам!».

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 11 до 18 лет.

С 24 апреля по 11 мая конкурсные материалы, заявки по форме в соответствии с Положением о конкурсе принимаются по электронному адресу: otdelsocprogramm@laplandiya.org с пометкой «ПРО-life» или в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: г Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2, каб. 401.

В период работы жюри с 11 по 20 мая будет организовано зрительское голосование в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РДШ Мурманская область» (https://vk.com/rdsh_mo).

 

 

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