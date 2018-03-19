Стартует региональный этап конкурса «100 лучших товаров России»

20 марта начинается приём заявок на участие в XXI региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Организаторы конкурса - правительство Мурманской области и ФБУ «Мурманский ЦСМ». Основная цель конкурса - стимулирование организаций и предприятий к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, содействие росту конкурентоспособности и заполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

Конкурс проводится среди товаров и услуг по номинациям: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.

В конкурсе могут участвовать предприятия, организации, индивидуальные предприниматели Мурманской области различных организационно-правовых форм и объемов производства.

Победителям конкурса присваивается звание Лауреата или Дипломанта. Лауреатам предоставляется право представлять нашу область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Наличие на маркировке местной продукции Знака регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области», Знака Программы «100 лучших товаров России» является для покупателя маяком, указывающим на проверенные качественные товары и услуги.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 марта по 18 мая. Информацию можно получить на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ»: www.mcsm.ru, по телефону (8152) 28 79 72 или по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25, каб. 45.