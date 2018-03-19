Россия уже определилась с президентом, проголосовав за Владимира ПутинаИз 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.03.18 09:52

Стартует региональный этап конкурса «100 лучших товаров России»

20 марта начинается приём заявок на участие в XXI региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Организаторы конкурса - правительство Мурманской области и ФБУ «Мурманский ЦСМ». Основная цель конкурса - стимулирование организаций и предприятий к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, содействие росту конкурентоспособности и заполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

Конкурс проводится среди товаров и услуг по номинациям: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения;  изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.

В конкурсе могут участвовать предприятия, организации, индивидуальные предприниматели Мурманской области различных организационно-правовых форм и объемов производства.

Победителям конкурса присваивается звание Лауреата или Дипломанта. Лауреатам предоставляется право представлять нашу область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Наличие на маркировке местной продукции Знака регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области», Знака Программы «100 лучших товаров России» является для покупателя маяком, указывающим на проверенные качественные товары и услуги.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 марта по 18 мая. Информацию можно получить на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ»: www.mcsm.ru, по телефону (8152) 28 79 72 или по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25, каб. 45.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 819 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
19.03.18 07:48
Доброе утро, страна! Встречаем новый день со старым президентом!
Комментарий к новости:Жители Мурманской области отдали голоса Владимиру Путину
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 21 копейку-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика