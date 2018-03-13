Стартует VII Областной конкурс чтецов «Мы растем, крепчаем, край наш величаем!»

15 марта в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует VII Областной конкурс чтецов, который приурочен к 80-летнему юбилею Мурманской области.

Кольское Заполярье - суровая, но прекрасная земля, на которой живут замечательные люди. Именно с этого и начинается любовь к Родине – с родных мест, которые близки каждому человеку.

Детско-юношеская библиотека приглашает принять участие в Областном конкурсе чтецов «Мы растём, крепчаем, край наш величаем!» дошкольников, их родителей, детей младшего школьного возраста до 10 лет включительно и специалистов образовательных учреждений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля.

Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки: www.libkids51.ru, в разделе: «Акции, конкурсы, марафоны».

Публикация общих итогов конкурса 15 мая.