Стартует выдвижение кандидатов на премию имени В.С. Маслова

Оргкомитет по присуждению премии имени В.С. Маслова извещает об очередном приёме заявок на соискание высокой награды общественного признания в 2017 году.

В соответствии с положением, премия присуждается известным в Мурманске и Мурманской области людям, добившимся общественного признания в первую очередь не в силу занимаемой высокой должности, а благодаря личным неустанным усилиям в деле формирования основ гражданского общества в Мурманской области. Достигнутые при этом конкретные результаты деятельности претендента уже получили заметный общественный резонанс.

Ежегодно определяется и награждается один лауреат премии имени Маслова. Выдвижение соискателей на присуждение премии проводится без ограничений и может осуществляться общественными организациями и объединениями, трудовыми коллективами, органами местного самоуправления Мурманской области. Крайний срок подачи заявлений – 20 ноября. О порядке их оформления и подачи можно узнать в пресс-службе ОАО «Мурманское морское пароходство» (ул. Коминтерна, 15). Контактные телефоны: 481-018, 481-356.

Выбор лауреата премии проводится тайным голосованием членов Общественного совета, в состав которого входят представители общественности Мурманской области. Почётный диплом и денежная премия будут вручены лауреату во время традиционных Масловских чтений, проводимых в декабре в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ).