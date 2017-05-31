Старушку ограбили в подъезде родного дома

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение об ограблении 78-летней местной жительницы. По словам потерпевший, в подъезде дома по ул. Софьи Перовской, где она проживает, на неё напал неизвестный мужчина и открыто с применением насилия путем рывка похитил женскую сумку. В ней находились денежные средства в сумме 19 тысяч рублей.

Полицейским, прибывшим на место происшествия, северянка рассказала, что мужчина скрылся в неизвестном направлении, и описала его приметы. Также сотрудниками полиции были опрошены возможные очевидцы происшествия. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – неработающий житель города 1990 года рождения – по горячим следам был установлен и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.