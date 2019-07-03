Старые болячки перешли к новому главе

Качество воды, расселение из аварийного жилья, доступность медицинской помощи, в том числе стоматологической, работа управляющих компаний, работа круглосуточных заведений в жилых домах, благоустройство территорий – темы, которые вчера подняли жители Ленинского округа Мурманска на встрече с главой региона. Все эти вопросы будут внимательно отработаны правительством Мурманской области совместно с муниципальными властями, подчеркнул по итогам обсуждения врио губернатора, который в понедельник открыл череду встреч с мурманчанами общением с жителями Ленинского округа.

Вода с неприятным запахом на севере города – наиболее острая проблема, которая многие годы беспокоит мурманчан. Руководитель региона отметил, что работа над её решением уже ведётся: подбираются возможные варианты модернизации системы водоснабжения района, просчитываются финансовые потребности.

Большой блок вопросов, адресованных главе региона, хозяйственного плана – работа управляющих компаний, состояние придомовых территорий, отсутствие тротуаров, детских и спортивных площадок, в том числе в дошкольных учреждениях.

На встрече прозвучало свыше 30 вопросов, ещё больше зафиксировано на бумаге. Каждый из них по поручению врио губернатора будет отправлен в работу и получит ответ.

По итогам встречи с мурманчанами он дал поручение главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву ежемесячно сверять часы с заместителями и руководителями округов, проверять информацию о поступивших от граждан обращениях, возникающих проблемах и ходе их решения.

В завершении встречи глава региона подчеркнул, что пожелания и предложения жители Мурманска могут внести в Народную стратегию развития Мурманской области, над которой сейчас ведётся активная работа.