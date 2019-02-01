«Старые знакомые» - состоится открытие выставки театральных фотопортретов Юрия Левина

3 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие выставки театральных фотопортретов Юрия Левина «Старые знакомые».

На выставке «Старые знакомые» представлено свыше 40 фотографий Мурманского областного драматического театра 70-80-х годов. Автор подобрал и объединил эти работы для того, чтобы в Год театра вспомнить, каким был театр тех времен, какие спектакли ставились, какие артисты играли на сцене.

Юрий Михайлович Левин - известный мурманский фотограф, кинооператор, издатель, фотожурналист. Он работал кинооператором на Мурманской студии телевидения, участвовал во множестве телевизионных проектов.

Особая страница в творчестве мастера - работа фотографом Мурманского областного театра драмы. По его снимкам зрители вспоминают известных мурманских актёров и нашумевшие постановки.

Юрий Михайлович пишет: «К сожалению, почти никого из тех, кто были нашими кумирами в то время, уже нет с нами, но я не сомневаюсь, что театралы того времени с удовольствием и благодарностью вспоминают эти прекрасные времена. Я для себя называю 70-80-ые годы «золотым веком театра»... И сегодня, как и во все времена, театр учит нас жить, любить, уважать ближних, радоваться и огорчаться, воспитывать достойных детей!».

Выставка будет работать в зале литературы по искусству с 3 февраля по 28 марта.