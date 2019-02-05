«Старые знакомые» - в областной научной библиотеке открылась фотовыставка Юрия Левина

На выставке представлено более 40 фотографий из истории Мурманского областного драматического театра. Автор объединил эти работы для экспозиции, чтобы в Год театра напомнить, каким был театр периода 70-80-х годов, какие спектакли ставились, какие артисты играли на сцене.

На фото – портреты актеров, режиссеров, сцены из спектаклей. Примечательно, что фотосъемка велась не во время спектакля, а уже после него. Для этого артисты заново играли фрагменты постановки.

На открытии выставки присутствовали актеры, фотографы, представители культурной общественности города. Они с теплотой вспоминали интересные страницы истории Мурманского областного драматического театра. Юрий Михайлович поделился своими воспоминаниями: «… Я уверен, что это были самые яркие годы в моей творческой биографии!»

Выставка продолжит свою работу в зале литературы по искусству по 28 марта.