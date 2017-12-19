Старый автовокзал в Кандалакше превратился в «Вокзал для двоих»

В Кандалакше состоялось торжественное открытие «Вокзала для двоих». Поздравить с этим событием руководство и персонал мини-отеля приехали глава Кандалакшского района и гп. Кандалакша Михаил Павлов, глава районной администрации Андрей Иванов, и.о. главы городской администрации Сергей Федотов, начальник вокзала Сергей Шилкин, руководство и специалисты Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения.

Глава района и города Михаил Павлов отметил, что появление новых гостиничных объектов, таких как «Вокзал для двоих», это ещё один шаг в развитии туристской инфраструктуры и формировании привлекательного имиджа нашего муниципального образования. Он пожелал мини-отелю процветания, а его руководству и сотрудникам успешной реализации дальнейших планов.

Напомним, в ноябре текущего года проект кандалакшанки Натальи Минкиной «Вокзал для двоих» стал победителем областного конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Проект получил самую высокую рейтинговую оценку из 67 заявок со всей Мурманской области.

Мини-отель располагается на привокзальной площади в здании бывшего автовокзала. Он рассчитан на 9 номеров, также дополнительно есть комната матери и ребенка.

В мини-отеле работает собственное кафе, в котором представлены блюда домашней кухни. Стоит отметить, что вкусно перекусить здесь смогут не только постояльцы, но и горожане. Также мини-отель предоставляет такие услуги, как доставка пищи к поезду по предварительному заказу, заказ еды в дорогу, в том числе для работников ОАО «РЖД», которые по долгу службы часто бывают в разъездах. Кроме того, «Вокзал для двоих» будет заниматься реализацией различных туристических программ, благотворительными мероприятиями.

Предусмотрены в мини-отеле и условия для приема граждан с ограниченными возможностями здоровья. «Вокзал для двоих» порадует своих гостей уютной атмосферой, привлекательными ценами, комфортом и удобным расположением.