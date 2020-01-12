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Мурманская область. Арктика12.01.20 08:30

Старый мост через Тулому сдвинут и приспособят его под временный пешеходный переход

Пешеходная связь через реку Тулома в Коле будет возобновлена в конце января. Об этом 11 января сообщил губернатор Мурманской области в ходе рабочей поездки в Кольский район, когда посетил строительную площадку и ознакомился с ходом работ по реконструкции моста, который был закрыт на ремонт в сентябре прошлого года.

- Слева от старого моста уже установлены сваи. На днях мы приподнимем мост и перенесем его на новое место. Это делается для того, чтобы пока идёт строительство нового объекта люди могли пешком переходить на другой берег реки, - рассказал ведущий эксперт отдела контроля качества ФКУ УПРДОР «Кола» Денис Таращан. – После начнётся само строительство нового моста. Если старый мост был двух полосным, его ширина была всего три метра, то новый будет шириной в 10 метров. Полностью сдать объект мы планируем к ноябрю 2021 года.

«До конца января пешеходное движение через реку Тулома должно быть открыто, в этом уверяет подрядчик. Временный пешеходный мост – вполне работоспособный вариант, который позволит при минимальном дискомфорте для людей реконструировать старый мост. И в конце 2021 года запустить по нему полноценное движение», – сказал губернатор.

В данный момент на участке через реку возводят временные опоры, на которые будет сдвинуто существующее пролетное строение, и открыт проход.

Пока же жители левого берега Туломы, где находятся посёлки Верхнетуломский, Тулома и микрорайон Мурмашей Причальное, вынуждены терпеть небольшие неудобства. В Колу они теперь добираются по мурманскому мосту через Кольский Залив.

- Мы постарались минимизировать неудобства, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат.- Бюджет района компенсирует увеличившиеся затраты перевозчикам, чтобы цена на билет не росла несмотря на вынужденный крюк. В часы пик, вместо маленьких маршруток, на линию выходят автобусы средней вместимости. Так что давок в транспорте тоже удалось избежать. Решён вопрос и с оказанием скорой помощи жителям левого берега Туломы. В Причальном заработал постоянный пост скорой помощи. В январе в посёлках открываются аптечные пункты, так что за лекарствами жителям больше не придётся ездить в районный или областной центр. Снят вопрос и по доставке наших Кольских спортсменов из ДЮСШ на лыжню, которая находится на другом берегу реки. Для них закуплены проездные билеты, чтобы они не тратили свои средства при проезде на тренировки.

По итогам рабочей поездки глава региона поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с руководителями муниципалитета скорректировать работу общественного транспорта в соответствии с потребностями населения левого берега реки Тулома. С такой просьбой к главе региона обратились жители микрорайона Мурмашей.

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