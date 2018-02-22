Стать участником экскурсии «Герои-защитники Заполярья», увидеть винтовку Мосина и победить в викторине можно в День семейного отдыха в краеведческом музее

24 февраля в Мурманском областном краеведческом музее состоится День семейного отдыха, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Для участников мероприятия пройдет экскурсия «Герои – защитники Заполярья» по экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Юные посетители рассмотрят предметы из солдатского вещмешка и увидят солдатскую фляжку, котелок, ложку-вилку и другие предметы. Музейный сотрудник расскажет об оружии Победы, винтовке Мосина образца 1891/1930, самого распространённого стрелкового вооружения Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Ребята примут участие в викторине и разгадают многочисленные головоломки, логические задачи, ребусы и шарады на военную и историческую тематику. Самые активные участники получат призы.

В завершение занятия ребята смастерят открытку-сувенир в технике «аппликация».