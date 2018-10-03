Стать успешным, или Мурманский академический лицей отмечает 50-летие

Сегодня, 3 октября, 12.00 гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет директор Мурманского академического лицея Елена Козлова. Ученики и преподаватели этого учебного заведения ежегодно участвуют в различных олимпиадах и конкурсах и добиваются отличных результатов. А ещё этой осенью лицею исполняется 50 лет.

В прямом эфире пойдёт разговор о профессии учителя, радиослушатели и телезрители узнают, как академический лицей будет отмечать свой полувековой юбилей.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.