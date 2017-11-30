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Мурманская область. Арктика30.11.17 07:00

Статья о бытовом дебоширстве будет включена в закон о «тишине»

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству и государственному строительству. Депутаты обсудили и рекомендовали Думе утвердить положение об общественной молодёжной палате при Мурманской областной Думе.

В текст, ранее принятый региональным парламентом за основу, были внесены корректировки, предложенные участниками круглого стола, который состоялся в начале ноября этого года. В частности, уточнён срок полномочий, количество членов, порядок формирования молодёжной палаты.

По мнению председателя комитета, создание молодёжной палаты – это знаковое событие для всей Мурманской области.

– Удивительно, насколько активно участвовали в обсуждении данного положения молодёжная общественность, профильное ведомство правительства области, неравнодушные граждане. Мы учли предложения активистов и согласились со многими идеями. Планируется, что молодёжная палата будет сформирована в феврале 2018 года, – отметил депутат.

Члены комитета поддержали и рекомендовали региональному парламенту принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», в котором речь идёт о дополнении областного закона «О нарушении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».

– Предлагается включить в закон о «тишине» статью о бытовом дебоширстве. В связи с тем, что мы упраздняем эту санкцию в областном законе «Об административных правонарушениях», считаю необходимым сохранить ответственность за данное правонарушение, как меру, предупреждающую более серьезные преступления, - подчеркнул депутат.

 

 

 

 

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