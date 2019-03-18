Ставки рубля подросли в российских банках

Крупные розничные банки не теряют интереса к деньгам населения и продолжают увеличивать привлекательность рублевых вкладов. Только с 11 по 16 марта текущего года ставки рублевых вложений повысили три банка из топ-10 по величине портфеля вкладов физических лиц и ещё несколько менее крупных игроков.

Как пишут «Ведомости», «Россельхозбанк» 15 марта увеличил проценты по вкладам сроком от 3 месяцев до 4 лет на 0,25-0,5 процентного пункта (п.п.). Его максимальная ставка выросла с 8 до 8,3% годовых (вклад «Доходный» сроком 4 года на сумму от 3000 руб.). «Газпромбанк» в начале прошлой недели поднял ставки в среднем на 0,2 п.п. — по базовому пополняемому депозиту до 5,9-6,6% (+0,1 п.п. за дистанционное открытие) и по комплексным вкладам, предусматривающим покупку полисов накопительного или инвестиционного страхования жизни, до 9,2-9,5% годовых. А в «Промсвязьбанке» увеличена максимальная ставка накопительного счета «Акцент на процент» с 8 до 8,5% годовых (доход начисляется в зависимости от суммы покупок по любым картам банка в течение месяца).

Выше других крупных банков поднял ставки вкладов «Хоум кредит». С 12 марта доходность его рублевых депозитов повышена на 0,2-0,3 п. п., а максимальная ставка достигла 8,5% годовых. Столько «Хоум кредит» готов начислять при вложении на два года не менее 1000 руб.

Ещё несколько банков из первой тридцатки по портфелю средств населения на уходящей неделе предложили клиентам новые сезонные вклады с более выгодными условиями, чем в базовой линейке депозитов.