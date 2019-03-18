Опять взрывают, опять дороги перекрываютХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кофейня в тюрьме и коралловые питомники около Сейшельских островов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.03.19 09:30

Ставки рубля подросли в российских банках

Крупные розничные банки не теряют интереса к деньгам населения и продолжают увеличивать привлекательность рублевых вкладов. Только с 11 по 16 марта текущего года ставки рублевых вложений повысили три банка из топ-10 по величине портфеля вкладов физических лиц и ещё несколько менее крупных игроков.

Как пишут «Ведомости», «Россельхозбанк» 15 марта увеличил проценты по вкладам сроком от 3 месяцев до 4 лет на 0,25-0,5 процентного пункта (п.п.). Его максимальная ставка выросла с 8 до 8,3% годовых (вклад «Доходный» сроком 4 года на сумму от 3000 руб.). «Газпромбанк» в начале прошлой недели поднял ставки в среднем на 0,2 п.п. — по базовому пополняемому депозиту до 5,9-6,6% (+0,1 п.п. за дистанционное открытие) и по комплексным вкладам, предусматривающим покупку полисов накопительного или инвестиционного страхования жизни, до 9,2-9,5% годовых. А в «Промсвязьбанке» увеличена максимальная ставка накопительного счета «Акцент на процент» с 8 до 8,5% годовых (доход начисляется в зависимости от суммы покупок по любым картам банка в течение месяца).

Выше других крупных банков поднял ставки вкладов «Хоум кредит». С 12 марта доходность его рублевых депозитов повышена на 0,2-0,3 п. п., а максимальная ставка достигла 8,5% годовых. Столько «Хоум кредит» готов начислять при вложении на два года не менее 1000 руб.

Ещё несколько банков из первой тридцатки по портфелю средств населения на уходящей неделе предложили клиентам новые сезонные вклады с более выгодными условиями, чем в базовой линейке депозитов.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Елена Белкина.
17.03.19 18:20
Очень нужное и важно мероприятие для города-героя! очень! Ряженые из КШМ (школы, получившей грант в связи с " низкими образовательными результатами") обслуживали III Чемпионат мира по ледяному плаван
Комментарий к новости:Холодные воды Семёновского озера приняли спортсменов тепло
Zviygincew
16.03.19 19:41
Могу отметить, что накат на Грудинина на этой неделе очень мощный - от многочисленных федеральных СМИ и до региональных докатилось. Я за него не голосовал и голосовать не буду, но он был одной из реал
Комментарий к новости:Коммунист: «В рядах КПРФ есть более достойные люди для передачи мандата Алфёрова, чем Грудинин»
Секатор
16.03.19 17:13
Самая отстойная профессия - журналистика. Ни одно уважающее издание о ш***е Берковой не напишет. Ознакамливайтесь. Опубликуете, или нет, мне по ...... * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Бывшая порноактриса планирует стать губернатором Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:20«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиСтавки рубля подросли в российских банках-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 2 копейки, евро потеряло почти копейку-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыСумма, необходимая для реализации местных общественных инициатив, составляет 25 миллионов рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 510 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика