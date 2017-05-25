Ставьте перед собой амбициозные задачи – звучат напутствия выпускникам школ региона

В школах Мурманской области сегодня проводятся торжественные мероприятия для выпускников. Сегодня происходит важнейшее событие: педагоги выпускают в самостоятельную жизнь своих питомцев, которых воспитали, которым передали свои знания, житейский опыт, отдали частичку своей жизни, которые для них стали почти родными.

В средней школе № 11 ЗАТО г.Североморск с выпускниками «последний звонок» отметили заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов и заместитель начальника управления образования Юлия Гладских. Поздравляя выпускников 11 класса с физико-математическим уклоном со знаменательным событием в их жизни, директор школы Людмила Мынзул отметила их успехи в учебе, спорте, в конкурсах и олимпиадах на городском, областном, региональном и Всероссийском уровне. Многие из них к окончанию школы завершили обучение в музыкальной и художественной школах.

Людмила Андреевна поблагодарила педагогов школы за их вклад в обучение и воспитание ребят. К слову, каждый четвертый педагог – бывший ученик этой школы, а Вячеслав Дмитриев стал «Учителем года» Мурманской области.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк пожелала ребятам успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

- Ставьте перед собой амбициозные задачи и добивайтесь поставленной цели, - сказала она.

Вот уже 15 лет не изменяет традиции поздравлять учеников средней школы № 11 с первым и последним звонком глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов.

- Главное найти себя в жизни и стать порядочным человеком, - пожелал выпускникам Александр Абрамов. Он призвал ребят не расстраиваться, если они не поступят в первого раза в вуз.

Александр Павлович поблагодарил педагогов за их труд по обучению и воспитанию школьников, а родителям пожелал терпения, во всем помогать своим детям, поддерживать их.

Выпускники подготовили интересную программу «последнего звонка». Они поблагодарили и своего классного руководителя Елену Воронову, и первую учительницу Жанну Ванину, вручили им и всем педагогам букеты цветов, исполнили немало художественных номеров.

Был и школьный вальс, и танец с родителями...