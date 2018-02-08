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Мурманская область. Арктика08.02.18 16:29

Стела Зое Космодемьянской украсит Мурманск этим летом

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили мастерскую скульптора Александра Арсентьева – автора многих мемориальных знаков, установленных в городе-герое Мурманске.

Городские власти уделяют особенное внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны: ежегодно в Мурманске обновляются мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки.

Очередным этапом этой работы станет установка стелы в честь Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны, а также мемориальной доски заполярному журналисту, писателю, поэту и общественнику Виктору Тимофееву.

Художественные работы уже вышли на финишную прямую. Отлитые смоленскими мастерами бронзовые скульптуры недавно прибыли в Мурманск и расположились в мастерской художника Александра Арсентьева. Сейчас идет подготовка камня – основы для стелы и доски.

Бронзовая скульптура Зои Космодемьянской весом около 100 килограмм украсит стелу в сквере на улице, носящей имя легендарной разведчицы. Профиль Зои Космодемьянской будет размещен на высоте трех метров. Открытие памятного знака запланировано на 22 июня 2018 года.

Ширина мемориальной доски Виктору Тимофееву составит один метр, разместят ее на фасаде одного из городских интеллект-центров – филиала № 25 (ул. Маклакова, 45).

– Наша цель – увековечить как можно больше таких легендарных страниц истории и передать память молодому поколению. Совместная работа общественников, ветеранов, депутатов и администрации города Мурманска в этом направлении дает хорошие результаты, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Мы видим, что работы скульптору удались, объекты выполнены с душой. Портрет Виктора Тимофеева максимально приближен к оригиналу, образ Зои Космодемьянской демонстрирует несгибаемый дух первой женщины-героя Советского Союза. Спасибо Александру Геннадьевичу за эту работу.

 

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