Стенд Мурманской области удостоен диплома в рамках Международной выставки «Offshore Marintec Russia»

Международная выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа «Offshore Marintec Russia» завершает работу на площадке выставочного комплекса «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Региональная комплексная экспозиция, на которой представлены отраслевые предприятия и ведущие высшие учебные заведения Мурманской области, получила высокую оценку организаторов мероприятия.

При подведении итогов работы выставки в конкурсе на лучший выставочный стенд в номинации «Самый информативный стенд» особо была отмечена экспозиция Мурманской области – организованный Министерством экономического развития Мурманской области стенд удостоен диплома за третье место.

Кроме того, на региональном стенде состоялись встречи с представителями компаний «Norwegian Energy Partners», ООО «Судостроение Судоремонт», ООО «Русская Судоверфь», первым заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Храмовым.