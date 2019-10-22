Стендап-комик в студии, или Трудно ли смешить людей?

Некоторые люди могут рассказать любую историю, и она сразу же рассмешит слушателей. А другие, рассказывая анекдот, не вызовут даже улыбку. В чём фишка стендапера, почему его рассказ смешит? Об этом и многом другом сегодня, 22 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Дмитрием Амелькиным, стендап-комиком, который поведает о грядущем отчётном концерте и о новичках в этом нелёгком деле.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.