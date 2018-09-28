Степень износа основных фондов коммерческих организаций Мурманской области составляет 43 процента

Полная учётная стоимость основных фондов (средств) коммерческих организаций Мурманской области по состоянию на конец 2017 года в действовавших ценах составила 656865,8 млн рублей и по сравнению со стоимостью, сложившейся в регионе на конец предыдущего года, возросла на 11 процентов. Этот прирост обусловлен в основном вводом в действие новых и приобретением организациями бывших в употреблении основных фондов со стороны.

Как сообщает Мурманскстат, в общей стоимости основных средств 24 процента составили фонды вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 20 – «Транспортировка и хранение», 14 процентов – «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Наибольший удельный вес в видовой структуре основных средств приходился на машины, оборудование (33 процента) и транспортные средства (32 процента). Доля сооружений составила 21 процент, зданий – 14 процентов.

Степень износа основных средств на конец 2017 года, как и на конец 2016 года, составила 43 процента. Значительно выше, чем в среднем по области, изношены фонды в организациях видов экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» и «Деятельность в области информации и связи».

По видам фондов в большей мере изношены машины, оборудование (61 процент) и сооружения (45 процентов), в меньшей степени – транспортные средства (32 процента) и здания (24 процента).

В 2017 году введено в действие новых фондов стоимостью 64930 млн рублей (по сравнению со стоимостью фондов, введённых в 2016 году, на 24 процента больше), из них на новые машины и оборудование приходилось 37 процентов, транспортные средства – 28 процентов.

Как отмечает руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В. Морозов, коэффициент обновления фондов по области составил 10 процентов (в 2016 году – 9 процентов). Наиболее интенсивно обновлялись основные средства по видам экономической деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» и «Строительство», коэффициент обновления фондов по которым составил соответственно 53 процента и 21 процент.

Стоимость ликвидированных в 2017 году основных средств по области составила 5516,0 млн рублей, а коэффициент выбытия фондов – 1 процент (в 2016 году – соответственно 3509,0 млн рублей и 1 процент).

Наиболее интенсивно ликвидировались основные фонды в организациях видов экономической деятельности «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (коэффициент выбытия – 4 процента) и «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (3 процента).