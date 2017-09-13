Стихийную свалку в Ленинском округе Мурманска выявили активисты ОНФ

О том, что в овраге в районе улиц Свердлова и Домостроительная когда-то росли деревья, а вид открывался такой, что впору было картины писать, общественникам рассказали жители домов, расположенных неподалеку. Но с прошлой зимы ситуация кардинально изменилась: в живописном прежде месте все чаще стали появляться самосвалы, груженые снегом. В итоге лес был уничтожен техникой, а тяжёлые снежные массы превратили место в пустырь. Чтобы оценить размер ущерба, на место отправились мурманские активисты «Молодёжки ОНФ».

«Здесь протекает безымянный ручей, который впадает в реку Роста, а оттуда – в Кольский залив. Соответственно, все талые воды, содержащие реагенты, которыми зимой посыпают скользкие улицы, оказываются там же. Сегодня ручей частично засыпан, а ведь кода-то, по словам жителей округа, в нем даже рыба была. Почва не справляется с таким количеством осадков, ливневая канализация засорена – с наступлением оттепели после зимних холодов люди боятся нового потопа, а ведь рядом – складские помещения. Мы направим запросы в администрацию Мурманска и надзорные органы с просьбой разобраться, насколько законно сюда сбрасываются снежные массы, и в случае подтверждения факта нарушения призвать виновных лиц к ответственности и не допустить повтора ситуации», - сказала активист «Молодёжки ОНФ» в Мурманской области Светлана Рудакова.

Другая свалка – по адресу: Кольский проспект, 101 – едва появившись на интерактивной карте ОНФ, вот-вот поменяет цвет на зелёный. Активист ОНФ обратила внимание на то, что с открытием по соседству ресторана фастфуда детская площадка превратилась в постоянное скопление мусора, посреди которого играли малыши. Общественница нанесла объект на «карту свалок», уже на следующий день его проинспектировала комиссия, и мусор убрали. С тех пор чистота на площадке поддерживается регулярно. Активисты надеются, что так будет и впредь.