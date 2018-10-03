Стирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей

В Мурманске базируются геологоразведочные компании, имеющие богатый опыт, подготовленные кадры и большие заслуги в освоении арктического шельфа. Но ещё в 1972 г. первыми геологоразведку в данной акватории начали специалисты Морской арктической геологоразведочной экспедиции (ныне ОАО «МАГЭ»), которую возглавляет заслуженный геолог России Геннадий Казанин.

Вклад сотрудников этой компании в изучение шельфа Арктики огромен. Сегодня МАГЭ работает в интересах таких компаний, как «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», НОВАТЭК, «Росгео», выполняет заказы иностранных корпораций. И не только на шельфе. Создав в 2012 г. Собственную сухопутную сейсмическую партию, ОАО «МАГЭ» выполнило сейсморазведочные работы 2D на Ямале и в Ненецком автономном округе. В том же году была создана Сезонная сейсмическая мелководная партия для проведения сейсмики в транзитной зоне и на мелководье.

На заработки за рубеж

Первые значительные открытия на арктическом шельфе специалисты МАГЭ совершили в период с 1972-го по 1978 г. До этого арктический шельф и его недра были настоящим белым пятном. Но не только северные акватории представляли интерес для сотрудников МАГЭ. Суда этого предприятия работали в Атлантическом, Тихом, Индийском океанах. И даже принимали участие в трёх экспедициях на шельфе Антарктиды, где выполнили комплексные исследования в морях Росса и Уэдделла. С 1990 г. суда МАГЭ работали и по заказам зарубежных компаний. Заработанные средства позволили не только сохранить коллектив специалистов, но и модернизировать оборудование, обеспечить соответствие мировым требованиям по качеству проведения ГРР. Так, после заключения контракта с норвежской фирмой «Geoteam» руководство МАГЭ смогло обеспечить работой на внешнем рынке научно-исследовательское судно (НИС) «Геолог Дмитрий Наливкин». Оно осуществляло сейсморазведочные исследования в Северном, Норвежском, Гренландском и Каспийском морях. Работали российские специалисты и у берегов Габона, а также выполняли заказы турецких компаний по разведке шельфа Чёрного и Средиземного морей. Не оставалось без заказов и НИС «Профессор Куренцов». Его исследовательские маршруты пролегали на шельфе по соседству с дельтами Нила, Нигера, у Канарских островов, берегов Марокко и Фарерских островов.

В 2002 г. Морская арктическая геологоразведочная экспедиция заключила контракт с известной британской компанией «Westland Geo Projects» на сейсморазведочные изыскания, которые были выполнены в Средиземном и Баренцевом морях. В 2008г. МАГЭ работала для компании «Fugro-Geoteam AS» в норвежской части Баренцева моря. Также совместно с компанией «Westland GeoProjects» были проведены сейсмические и сопутствующие гравиметрические и гидромагнитные исследования в Аденском заливе, Северном море, морских зонах Дании и Канады. В 2010 г. ОАО «МАГЭ» выполнило сейсмические работы на различных блоках Индийского океана по заказу «ONGC Ltd.», а в 2011 г. предприятие провело разведку по договору с австралийской компанией «Searcher Seismic Pty Ltd». Кроме того, в Баренцевом море в мае-июле 2011 г. в рамках контракта с компанией «MultiClient Geophysical ASA» (Норвегия) были проведены сейсмические работы 2D в объёме 6500 пог. км.

В сотрудничестве с сервисной компанией «Петро-Альянс» по заказу «ЛУКОЙЛа» геофизики НИС «Профессор Куренцов» исследовали шельф Каспийского моря. Качество работ оказалось безупречным. В последние годы МАГЭ предоставляла морские геофизические услуги для компании «MultiClient Geophysical ASA» (MCG) в Мексиканском заливе, выполняла сейсморазведочные работы 2D на шельфе Ирландии для «Seismic Searcher» и аналогичные исследования в северной части Кельтского моря для «GeoPartners Ltd». Заказчиками МАГЭ были такие нефтяные и газовые компании, как «Shell», «ExxonMobil», «Statoil», «BP», «Texaco», «Norsk Hydro». Объём сейсморазведочных работ 2D, выполненных по международным контрактам, составил более 200 тысяч пог. км.

Приоритет – Арктике

С первых дней существования МАГЭ основное внимание было уделено арктическому шельфу. Собственно говоря, именно для проведения ГРР в северных акваториях и было создано это предприятие. Используя свои специализированные научно-исследовательские суда – «Геолог Дмитрий Наливкин», «Профессор Куренцов» и «Геофизик» – специалисты МАГЭ выполнили огромный объём геофизических работ в Баренцевом, Печорском, Карском морях и море Лаптевых. Сотрудники МАГЭ стали первопроходцами, стиравшими белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей. С 1973-го по 1978 г. только в южных районах Баренцева и Карского морей выявлено 38 локальных поднятий, часть из которых вскоре была подготовлена к бурению. Благодаря их труду удалось подтвердить прогнозы по нефтегазоносности арктического шельфа. Ими открыты структуры Мурманская, Северо-Кильдинская, Северо-Гуляевская, Харасавэй море, Ленинградская, Ново-Скуратовская. После проведения морского бурения крупные структуры – Мурманская, Северо-Кильдинская, Приразломная, Харасавэйская – стали месторождениями нефти и газа. Новейшие методики исследований они апробировали на Штокмановском, Лудловском, Приразломном и Медынском месторождениях. Именно специалистов МАГЭ выбрала компания «Газпром добыча шельф» для проведения сейсморазведочных работ на Штокмановском ГКМ. В 2010 г. в Баренцевом море в районе этого месторождения были выполнены сейсмические исследования с высоким разрешением с целью выявления газовых линз и карманов, представляющих опасность для эксплуатационного бурения.

Потрудились специалисты МАГЭ и на шельфе архипелага Шпицберген. Ещё в конце 1980-х они сделали вывод о перспективности западной и восточной его окраин. Возобновить работы удалось только в 2002 г. Комплексные геологогеофизические исследования проходили западнее острова Шпицберген. Обработка материалов позволила выделить 14 перспективных площадей, увеличить прогнозные ресурсы района на 105 млн тонн условного топлива. Итоги сейсмических работ, выполненных МАГЭ на Адмиралтейском валу, в восточной части Баренцева моря, также будут востребованы и станут важным подспорьем для дальнейших исследований в этом районе. Специалисты МАГЭ приняли активное участие в работах по обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане. В результате удалось получить дополнительные данные для определения зоны юрисдикции РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которые затем были предоставлены в Комиссию ООН по континентальному шельфу.

Летом 2014 г. с борта судна «Академик Фёдоров» при сопровождении атомного ледокола «Ямал» впервые был проложен сейсмический профиль через Северный полюс. Во льдах пройдено 10 тысяч погонных километров, проведена уникальная работа. Экспедиция преодолела маршрут от Хребта Гаккеля через Котловину Амундсена, Северный полюс, Хребет Ломоносова и Котловину Подводников. Была выполнена задача по подтверждению того, что земная кора Сибирской платформы продолжается в глубоководной части Северного Ледовитого океана. Доказано, что осадочный чехол мелководного шельфа тянется в глубоководную часть Котловины Подводников. Это позволит нашей стране отстаивать свои интересы в Комиссии ООН по границам континентального шельфа. С 1997 г. МАГЭ активно участвовала в программе создания нового поколения Государственной геологической карты Российской Федерации. На шельфе Арктики выполнена гравиметрическая съёмка масштаба 1:1000000, отработаны десятки тысяч километров сейсмоакустических профилей и тысячи станций донного опробования. Эти материалы вместе с данными сейсморазведки послужили основой для составления листов Государственной геологической карты Баренцева и Карского морей масштаба 1:1000000. Материалы обобщают и систематизируют все сведения по геологическому строению и полезным ископаемым данного региона, раскрывают структурные и геодинамические взаимосвязи основных тектонических элементов – Баренцевской плиты, Пайхойско-Новоземельской складчатой системы и Южно-Карского блока Западно Сибирской плиты.

Данные МАГЭ важны не только для поиска нефтегазовых ресурсов, но и для оценки перспектив этого района Арктики на марганец, полиметаллы, золото. Специалистам МАГЭ приходится действовать на арктическом шельфе в непростых условиях. В отличие от шельфовой зоны Норвегии, самые богатые месторождения Баренцева и Карского морей располагаются там, где водная поверхность большую часть года покрыта дрейфующими льдами. В последние годы для расширения возможностей по проведению геологоразведочных работ МАГЭ увеличила флот судов. В него вошли НИС «Николай Трубятчинский», «Фёдор Ковров», «Аквамарин» и транспортно-буксирное судно «Алмаз». Для того чтобы соответствовать общемировым стандартам качества, флот и оборудование регулярно и своевременно обновляются и модернизируются.

В последние годы специалисты ОАО «МАГЭ» выполняли комплексные региональные геофизические исследования с целью уточнения геологического строения и перспектив нефтегазоносности в Карском, Баренцевоми Охотском морях. Работала компания и на шельфе Чёрного моря. Большое значение имеют работы по оценке перспектив нефтегазоносности российского континентального шельфа в Северном Ледовитом океане за пределами 200-мильной экономической зоны.

Лицом к шельфу

В последние годы и государство, и крупнейшие нефтегазовые компании повернулись лицом к арктическому шельфу. В связи с этим «Газпрому» и «Роснефти» необходимо проводить ГРР на лицензионных участках, полученных ими от государства. Всего на освоение участков шельфа в 12 российских морях выдано 122 лицензии, из них 51 – «Роснефти» и 33 – «Газпрому». Да и ресурсная база на континентальных месторождениях истощается, поэтому нужно думать о перспективах. До недавнего времени, в отличие от ситуации в СССР, в России существовала диспропорция между темпами отбора и прироста запасов углеводородного сырья. Поэтому особые надежды возлагаются на арктический шельф, который, к сожалению, исследован крайне недостаточно. И если изученность акваторий Баренцева и Карского морей можно назвать относительно неплохой, то шельфы остальных арктических морей исследованы на два порядка хуже.

В настоящее время более 30% нефти и газа в мире добываются на шельфе. На Северный Ледовитый океан приходится до 20% общемировых запасов углеводородного сырья. На эти богатства могут претендовать только шесть стран, имеющих прямой выход к данному океану: Норвегия, Канада, США, Россия, Исландия и Дания (с принадлежащим ей островом Гренландия). Нефтегазовые запасы первых четырёх стран, наиболее продвинувшихся в освоении шельфа, распределены неравномерно. Большая часть запасов нефти приходится на долю России и США (43,1% и 32,6% соответственно), а запасов газа – на долю России (93,1%). В последние годы геологические исследования на северном шельфе активизировали США, Канада, Дания, Германия, Швеция и Финляндия.

К примеру, правительство Норвегии намерено в 2019 г. Выделить из бюджета 50 млн крон на поиски нефтяных месторождений на участке вдоль разграничительной линии с РФ, которая была установлена в 2010 г. Об этом пишет издание «Dagens nringliv» со ссылкой на премьер-министра королевства Эрну Сульберг. Она отметила: «Если они (русские. – Ред.) будут владеть большим объёмом информации, чем мы, то наши позиции при разделении ресурсов окажутся слабее». Напомним, в 2016 г. между Норвегией и Россией было заключено соглашение, которое предполагает возможность пересечения границы соседнего государства для проведения сейсморазведки.

Ресурсы юго-восточной части Баренцева моря, которая отошла Норвегии по соглашению с Россией, подписанному в 2010 г., будут способствовать росту запасов на шельфе Норвегии на 15%. В этих условиях нашей стране просто жизненно необходимо активизировать работы на арктическом шельфе. Тем более что 20 февраля 2013 г. Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития арктической зоны РФ до 2020 г. Да и Минприроды поставило задачу к 2030 г. Довести добычу нефти на шельфе до 60 млн тонн.

МАГЭ готова к вызовам времени

Но для реализации этих задач необходимо в ближайшие 10 лет провести геологоразведку всех арктических морей России, построить инфраструктуру в слаборазвитых районах, создать целую отрасль по производству буровых и добывающих платформ, судов снабжения, научно-исследовательских судов, оснащённых по последнему слову техники. Впрочем, даже если будут построены буровые платформы, буровые суда, найдутся средства для строительства разведочных скважин, не факт, что результат окажется положительным: скважины могут оказаться «пустыми».

Примером может служить попытка Мурманского морского пароходства найти месторождение углеводородного сырья на полуострове Средний. Строительство двух разведочных скважин оказалось безрезультатным. Это итог качества проведения сейсморазведочных и геофизических работ на предполагаемом месте бурения. Успех дорогостоящего бурения предопределяется качеством геологогеофизических данных, получаемых геологоразведочными компаниями. Качество сейсморазведки 2D, выполненной специалистами МАГЭ в 2014 г. на НИС «Геолог Дмитрий Наливкин» по заказу ООО «Карморнефтегаз» на трёх Восточно-Приновоземельских лицензионных участках, оказалось выше всяких похвал. Полученные данные позволили выявить и подготовить к бурению перспективные нефтегазовые объекты.

Сегодня МАГЭ готова решать комплексные задачи с использованием не только научно-исследовательских, но и транспортно-буксирных судов (для доставки буровых платформ) и судов снабжения (для доставки на буровые платформы оборудования, топлива, воды, пассажиров, вывоза бурового шлама и отходов). Понятно, что в условиях санкций возникли определённые сложности с покупкой необходимого оборудования, выполнением заказов для иностранных компаний, но ОАО «МАГЭ» хватит работы и на шельфе российских морей.

Юрий БАНЬКО.

(«Нефть России» 7-8 / 2018)