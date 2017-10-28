Стобалльники ЕГЭ на стратегической сессии в Туле обсудили свои карьерные перспективы

Мероприятие по проектному направлению «Технологии» проведено в рамках работы национального клуба «Российские интеллектуальные ресурсы» и призвано объединить студентов, познакомить талантливую молодежь с крупными работодателями страны, помочь сделать осознанный профессиональный выбор.

В ходе сессии в Тульской области учащиеся ведущих вузов ознакомились с работой одного из ключевых предприятий оборонного комплекса России – акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова».

В ходе состоявшего круглого стола ребята смогли откровенно обсудить с руководством Тульской области, конструкторского бюро и Российского союза молодежи вопрос интеграции молодых кадров в деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как отметили организаторы сессии, одна из задач клуба стобалльников «Российские интеллектуальные ресурсы» – рассказать о возможностях реализации талантливой молодёжи на лучших предприятиях страны, помочь им построить свою карьерную траекторию.

«То, что происходит сегодня, мне кажется действительно важным. Подобные мероприятия, патриотические форумы дают возможность нам, молодёжи, в полной мере почувствовать свои силы. Именно в том единстве, в котором мы находимся сейчас. И это не просто громкие слова», – отметила стобалльница ЕГЭ студентка Тульского государственного университета Екатерина Дементьева.

Представители «Конструкторского бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» провели экскурсию в производственный цех, представили новейшие образцы военной техники и рассказали о специфике работы. Особое внимание ребят привлек противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» – постоянные участники парадов Победы на Красной площади последних лет.

«Никогда прежде мне не доводилось заходить на территорию закрытого предприятия, рассматривать вблизи военное оборудование и уж тем более сидеть за пультом управления ракетного комплекса! Сотрудники КБП рассказывали о военном деле простым языком. Так, что даже убеждённые девушки-гуманитарии переняли энтузиазм сотрудников и заинтересовались военным производством», – поделилась своими впечатления стобалльница Ангелина Беседина.

Программа стратегической сессии включала в себя также посещение Тульского патриотического форума и ряд других, уже неформальных активностей, как, например, приготовление и роспись тульских пряников, чеканка монет, роспись тарелок.

Как отметили организаторы, глядя на работы ребят можно сделать вывод, что стобалльники – это не просто выпускники, которым удалось сдать ЕГЭ на 100 баллов. Это люди, которые любое дело стараются выполнить идеально, даже роспись пряника.

«Система ЕГЭ стандартизирует и унифицирует процесс поступления в вузы. Облегчает сам процесс. Выпускникам хочу сказать, что не нужно бояться ЕГЭ. Достаточно просто упорно работать, готовиться и не лениться. Тогда вы обязательно напишите ЕГЭ на хороший балл», – считает студентка Московского авиационного института, получившая максимальный результат на ЕГЭ, Людмила Ли.

С 9 по 11 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет уже Общероссийский форум «Российские интеллектуальные ресурсы». В программе Форума запланированы встречи с ведущими представителями государственных и коммерческих структур, образовательные секции по направлениям деятельности Клуба, стратегические сессии «Развитие национального клуба «Российские интеллектуальны ресурсы» и «Клуб «Российские интеллектуальные ресурсы» в образовательной организации высшего образования».

К участию в Форуме приглашены студенты 1–4 курсов образовательных организаций высшего образования, получившие по итогам сдачи ЕГЭ в 2014-2017 годы по одному или нескольким предметам 100 баллов.

Справочно:

Клуб «Российские интеллектуальные ресурсы» – федеральный проект, реализуемый Российским союзом молодёжи совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Членами клуба являются студенты 1-4 курсов российских вузов, получившие по 100 баллов итогам сдачи ЕГЭ в 2014-2017 годах по одному или нескольким предметам. Главные цели работы клуба – создание условий для выявления, поддержки, развития и содействия дальнейшему трудоустройству молодых талантов в Российской Федерации.

Работа клуба ведется по 4 направлениям: «Общество», «Коммуникации», «Экономика» и «Технологии».