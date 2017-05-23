Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей

Стоимость специальной марки для маркировки табачной продукции увеличена до 200 рублей за 1 тысячу штук марок для наклеивания на пачку сигарет. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стоимость такой марки составляла 150 рублей за 1 тысячу штук пачек.

Как уточняется в постановлении, стоимость марки не учитывает налог на добавленную стоимость (НДС), однако она включает в себя расходы, связанные с её изготовлением, хранением у изготовителя и доставкой в территориальные налоговые органы.

Стоимость марки не менялась с 2010 года, когда произошёл переход на марки нового образца.