Мурманская область. Арктика22.07.19 12:36
Стоимость атлантической трески и сельди снижается
По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 15 по 21 июля, в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы сохранялась тенденция к снижению цен.
На Северо-Западе поступление продукции свежего вылова обеспечило удешевление скумбрии на 3,4%, до 140 рублей за килограмм. Стоимость атлантической трески и сельди также снизилась на 0,8% и 3,5%, до 248 рублей и 82 рублей за килограмм соответственно. Цены на другой популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода.
А с 9 по 15 июля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,2%.
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