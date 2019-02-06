Стоимость приставки цифрового ТВ компенсируют

Сегодня в администрации города Мурманска состоялся брифинг по вопросам перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное ТВ.

Напомним, что процесс отключения аналогового телевещания в Мурманске и области завершится в июне 2019 года.

– Администрацией города принято решение об оказании материальной помощи мурманчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с затратами на покупку приставки и антенны, необходимых для перехода на цифру, – заявил Андрей Сысоев. – Кроме того, на сегодняшний день обучены волонтеры для осуществления помощи по подключению приставок.

Принимать документы и осуществлять выплату будет комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Заявителями могут быть граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Обращаться за выплатой необходимо горожанам, проживающим в Октябрьском и Ленинском административных округах, по адресу: пр. Героев-североморцев, 33, каб. 201, тел. 43-38-05, в Первомайском административном округе – пр. Кольский, 129/1, каб. 109, тел. 53-94-54.

Приём населения осуществляется по следующему графику: понедельник, среда, пятница с 09.00-17.00, перерыв на обед с 13.00-14.00.

– Помощь по подключению приставок для социально незащищенных категорий граждан бесплатно будут оказывать волонтеры городских молодежных учреждений, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. – В целях безопасности у волонтеров предусмотрены отличительные знаки: удостоверение, бейдж, а также они будут одеты в синюю куртку со специальной символикой.