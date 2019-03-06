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Мурманская область. Арктика06.03.19 11:03

Стоимость простого и квалифицированного труда получилась одинаковой – Дума задумалась

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, заместители губернатора области Роман Дурягин и Инна Погребняк, руководители профильных министерств и комитетов региона, территориального фонда обязательного медицинского страхования, облсовпрофа, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Депутаты заслушали информацию представителей исполнительных органов государственной власти области о выполнении Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений и реализации пунктов 2.1. и 2.5 Соглашения между Союзом организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов», «Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области» и правительством Мурманской области на 2019-2021 годы.

- Важно выяснить, как в области реализуются решения в сфере оплаты труда, оценить финансовые возможности региона и наметить дальнейшие шаги, - обозначил цель обсуждения Александр Макаревич. - Речь идёт о двух решениях российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которые были подписаны в 2017 году и недавнем трёхстороннем соглашении, принятом в Мурманской области. Сейчас на федеральном уровне МРОТ установлен в размере 11280 рублей. Прожиточный минимум трудоспособного населения уравняли с величиной минимального размера оплаты труда. Стоимость простого и квалифицированного труда получилась одинакова. Необходимо пересмотреть систему оплаты труда, чтобы повысить гарантированную часть зарплаты – оклады и тарифные ставки.

Депутаты заслушали информацию о ситуации с оплатой труда по различным отраслям – здравоохранение, образование, культура и спорт.

В ходе обсуждения отмечалось, что в бюджетных учреждениях региона отсутствует единый подход к установлению размеров окладов, в том числе в пределах одной отрасли. Так, в системе образования оклады варьируются в рамках разных муниципальных образований. Отмечалось, что в условиях Крайнего Севера в связи с необходимостью повышения размеров оплаты труда выросли затраты предприятий, соответственно стоимость их продукции. Также говорили и о том, что для решения проблемы уравнивания заработной платы работников различной квалификации требуются дополнительные финансовые средства.

- Все высказанные сегодня предложения будут внимательно рассмотрены и по итогам обсуждения комитет примет рекомендации, - подчеркнул Александр Макаревич.

Участники заседания рассмотрели и одобрили внесение в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проекта федерального закона, вносящего изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Региональные парламентарии предлагают внести в Трудовой кодекс действовавшие до 2007 года нормы: размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов) не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, в величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляются на заработную плату с учетом стимулирующих и иных компенсационных выплат. В постановлении Конституционного суда от 7 декабря 2017 года обозначено, что эти положения не противоречат основному закону нашей страны.

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