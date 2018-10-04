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Мурманская область. Арктика04.10.18 07:10

Стоимость трески охлажденной в мурманских магазинах достигла 330 рублей за килограмм

Комментарий «Рыбного Союза»:

- Предварительные опросы показали, что объединение промышленной и прибережной квоты и стимулирование поставок на берег коэффициентом 1,2 приведёт к снижению поставок охлажденной трески и пикши в 2019 году, так как только примерно половина рыбаков, поставляющих на берег охлажденную рыбу, подадут заявки на прибрежное рыболовство на следующем году в Мурманской области.

Предложенная в проекте ФЗ льгота по размеру ставки ВБР по треске не превышает уровень курсовых колебаний, её необходимо увеличить до 33 рублей  и, поднять льготу для поставок на внутренний рынок  с 50% до 85%.  Нынешний проект ФЗ для внесения изменений в Налоговый кодекс не решает главной задачи - кормить рыбой население страны.

Рыбакам до сих пор дают только льготы, не формулируя обязательств перед государством - собственником ресурсов. Соответственно, выполняя все предписания государства, рыбаки в остальном руководствуются извлечением максимальной прибыли. Требование поставлять рыбу  на территорию РФ подкрепляется, в основном, только эмоциональным давлением, чего  явно недостаточно. Также не решаются задачи развития прибрежных территорий, создания мультипликативного эффекта от переработки рыбы в РФ, создания дополнительных рабочих мест и добавленной стоимости внутри страны при переработке рыбы, полноты освоения водно-биологических ресурсов. Есть надежда, что будет решена задача обновления флота.

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Наталия
04.10.18 02:54
Пишите лучше сразу Папе Римскому. Как же заколебало уже это Норебо своими проблемами, везде это Норебо.
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