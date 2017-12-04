Стоимостной подход к «якорным проектам» не отвечает целям создания опорных зон развития России в Арктике

Критике глава Мурманской области Марина Ковтун подвергла и стоимостной подход к понятию «якорный проект» опорной зоны развития в Арктике, заложенный в текущей версии законопроекта «О развитии Арктической зоны Российской Федерации». Разработчики законопроекта при определении якорных проектов установили стоимостной ценз – таковым признаются проекты стоимостью свыше 100 млрд рублей.

В соответствии с установленными критериями, в Кольскую опорную зону может не войти проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», реализация которого уже ведётся при государственной поддержке, – по той простой причине, что он включает в себя несколько проектов, реализуемых не одним, как того требуют нормы законопроекта, а разными юридическими лицами, и стоимость каждого из этих проектов не превышает 100 млрд рублей. На сегодняшний день понятию якорного по критерию стоимости не соответствует и инвестиционный проект ПАО «НОВАТЭК» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка, привела примеры губернатор.

«Считаем, что подход к определению понятия «якорный проект», исходя из стоимости, не отвечает целям создания опорных зон, прописанным в законопроекте», – подчеркнула Марина Ковтун.

Глава региона предложила использовать в качестве критерия отнесения инвестиционных проектов к якорным не стоимость, а значимость для развития опорной зоны – существенной активизации инвестиционной деятельности, появления новых проектов, стоимость которых в совокупности может составить и 100 млрд рублей, и более.

Предложение главы Мурманской области поддержал врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

По замыслу разработчиков, опорные зоны создаются в целях ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны России, привлечения инвестиций, освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктики и развития Северного морского пути. Достигаются эти цели за счет оказания государственной поддержки включаемым в состав опорных зон якорным инвестиционным проектам и взаимосвязанным, зависящим от их реализации иным инвестиционным проектам.