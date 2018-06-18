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Мурманская область. Арктика18.06.18 15:47

Столица Заполярья отмечает День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны

18 июня 1942 года — один из самых трагичных дней в истории Мурманска. В этот день город пережил самое большое число налетов вражеской авиации. Было сброшено более 12 тысяч авиабомб, уничтожено свыше 600 домов.

День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны был учрежден памятной датой решением Совета депутатов 9 июня 2015 года. Это решение было поддержано городским Общественным советом.

Чтобы почтить память о подвиге земляков, мурманчане пришли к мемориалу, торжественное открытие которого состоялось в прошлом году.

В разработке проекта комплекса, расположенного на берегу Семеновского озера, участвовали все жители заполярной столицы, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз памятника стойкости и мужеству. По мнению горожан, образ печной трубы как нельзя лучше соответствует воспоминаниям об ужасном времени, проведенном в военном Мурманске. Город сгорел, но так и не сдался врагу.

— Здорово, что есть такая памятная дата, проводятся мероприятия, в которых участвуют очевидцы тех событий, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. — Место для памятника было выбрано не случайно — отсюда открывается чудесный вид на город, который мы можем сравнить с фотографиями 76-летней давности и увидеть, как преобразился город. Сегодня это место популярно у мурманчан, я часто наблюдаю здесь и молодёжь, и ветеранов, и родителей с детьми.

На мероприятии также выступили гости — ветеран Великой Отечественной войны Лев Васильевич Журин, очевидец бомбардировок 18 июня 1942 года Тамара Александровна Иванова, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. По окончанию митинга представители общественной организации «Дети военного Мурмана», депутаты Совета депутатов города Мурманска, почетные жители города Мурманска, ветераны, представители молодежного движения и мурманские школьники возложили цветы к мемориалу.

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