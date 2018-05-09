Столица Заполярья отметила День Победы

Сегодня на площади Пять Углов прошел парад частей Мурманского гарнизона и силовых ведомств, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С трибун за действием наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, почётные граждане города-героя Мурманска, а также руководители города и области.

В составе колонны прошли воины-североморцы, пограничники, спасатели, представители силовых структур и ведомств, юнармейцы. Впервые участие в параде приняли курсанты Нахимовского училища. По улицам Мурманска проехали 46 единиц военной техники, среди которой - новейшие образцы. Открыли парад легендарные танки Т-34 и М4А2 «Шерман». В составе механизированной колонны – артиллерийские установки, мотовездеходы, бронетранспортеры, снегоболотоходы, противотанковые орудия, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и другая техника.

После возложения цветов к памятнику Анатолию Бредову многотысячная колонна мурманчан направилась к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Торжественное шествие возглавил мурманский «Бессмертный полк». Дети и взрослые пронесли портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

По ходу движения шествия около двух с половиной тысяч учащихся образовательных учреждений города представили театрализованные сцены из жизни военного Мурманска.

На территории мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся торжественный митинг. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут сегодня во всех округах города-героя. Перед северянами выступят творческие коллективы Мурманска.

Вечером в 22.00 мурманчан и гостей заполярной столицы ждет военный салют из 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий салютных установок. Салют по случаю Дня Победы будет дан во всех городах-героях и городах, где базируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.