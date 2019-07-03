Столичные мошенники доверчивую апатитчанку обманули почти на 900 тысяч рублей

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» с заявлением о хищении крупной денежной суммы обратилась 61-летняя апатитчанка, которая в беседе с полицейскими рассказала, что некоторое время назад ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился адвокатом. В ходе беседы абонент пояснил, что женщине полагается денежная компенсация в размере свыше 5 миллионов рулей за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства.

Для получения этих денег, по словам звонившего, необходимо было внести денежные средства в качестве оплаты судебных издержек, юридического сопровождения, открытия банковского счета для перевода компенсации, налоговых и страховых сборов, доставки банковской карты. Поскольку северянка ранее приобретала лекарственные препараты, то поверила собеседнику. В ходе телефонных переговоров, которые велись в течение двух месяцев, злоумышленники убедили потерпевшую перевести денежные средства в общей сумме более 898 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в рамках расследования установлено, что о подобных фактах хищения денежных средств женщина была осведомлена, но не предполагала, что может сама стать жертвой злоумышленников, действующих дистанционно. Несколько телефонных номеров, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы в городе Москве.