Столичные мошенники наживаются на доверчивых северянах

Мошенники под предлогом несанкционированного списания денежных средств с банковских карт лишили северян более 150 тысяч рублей.

Так, на телефон мурманчанки 1960 года рождения поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты женщины происходит несанкционированное списание денежных средств и её необходимо незамедлительно заблокировать. В ходе разговора мурманчанка сообщила незнакомцу реквизиты счёта и продиктовала пароли из смс-сообщений, а по окончании разговора обнаружила сообщение от банка о списании с её счёта денежных средств около 49 тысяч рублей.

По аналогичной схеме лишились финансов ещё четыре жителя Мурманской области. Их обманули под предлогом возможного списания денежных средств с банковской карты, уговорив сообщить информацию о реквизитах счета и пароли для перевода денежных средств.

Общая сумма ущерба потерпевших составила более 150 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Полицейскими установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в городе Москве, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области