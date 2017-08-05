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Мурманская область. Арктика05.08.17 17:19

Столичных потеряшек спасатели нашли в тумане

«Большое северное путешествие», так, порой, называют туристы свой маршрут по горным образованиям Ловозерских тундр, для объединения любителей экстремальных путешествий из Москвы и Северной столицы не обошлось без приключений. И, хотя, столичные гости Заполярного края не первые, которые стремятся погрузиться в каменную «вселенную» Ловозерского массива, однако именно здесь потерялись двое из 20 участников этой незарегистрированной группы.

Как позже стало известно, они решили подняться в гору, но неожиданно спустился густой туман и… выбраться самостоятельно из «хмарно-каменного плена» туристы не смогли.

На их поиски была направлены дежурная смена Мурманского поисково-спасательного подразделения МАКАСЦ филиала СЗРПСО МЧС России. Спасатели обследовали Аллуайв (в переводе с саамского языка – высокая вершина горы), перевал Геологов, но обнаружить потерявшихся удалось аж в районе Западного цирка Раслака (следует отметить, что сюда можно подняться без использования специального альпинистского снаряжения).

Представители спасательного ведомства оказали туристам первую помощь (от эвакуации в медицинское учреждение они отказались) и на квадроцикле доставили к лагерю их группы.

 

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