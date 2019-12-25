Столицу Заполярья можно по праву считать молодёжной – Алексей Веллер

Вчера в гостинично-деловом центре «Арктика» состоялся Новогодний молодёжный приём, посвященный подведению итогов уходящего года. На него были приглашены участники общественных объединений, волонтеры и активисты молодежных центров, лучшие студенты города.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– Столицу Заполярья можно по праву считать молодёжной. Здесь учатся, работают и строят свою жизнь более 58 тысяч юношей и девушек, – рассказал Алексей Веллер. – И в последние годы количество талантливой, вовлеченной в общественную жизнь города и региона молодежи только растет.

На протяжении многих лет в Мурманске функционирует городской студенческий совет, сформирован Молодежный совет при администрации города. Он обеспечивает взаимодействие активной молодежи и городских властей по вопросам реализации государственной молодёжной политики на территории муниципалитета.

– Визитной карточкой города стали яркие молодежные проекты, – отметил Андрей Сысоев. – Успехи мурманских команд в интеллектуальных состязаниях «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-ринг», соревнованиях по юкигассен, в турнирах КВН и других масштабных мероприятиях доказывают, что мурманская молодежь может добиваться действительно самых высоких результатов.

Большую роль играют и мурманские волонтёры. В феврале 2019 года в связи с переходом с аналогового телевещания на цифровое, в городе Мурманске стартовал проект «Городской волонтер по оказанию помощи в установке цифрового оборудования». На сегодняшний день благодаря их участию была оказана помощь 370 мурманчанам, большая часть из которых – одинокие пожилые люди.

– Мы сегодня с коллегами в правительстве Мурманской области обсуждали стратегию развития региона «На Севере жить». Для реализации намеченных планов нам нужны талантливые, целеустремленные, заинтересованные в общей работе молодые люди. Такая молодёжь у нас в городе есть, и сегодня мы их отдельно отметим, – обратился к собравшимся Евгений Никора.

Ребятам, проявившим себя в течение года в различных сферах деятельности, вручили благодарности и памятные подарки.