Столовая бригады морской пехоты признана лучшей на Северном флоте

Столовая отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота признана лучшей в межвидовом стратегическом объединении по результатам проведённого в июне смотра-конкурса. Сейчас пункт питания принимает участие в конкурсе на лучшую столовую Вооружённых сил России и имеет хорошие шансы на победу.

В столовой морских пехотинцев зимой 2019 году был проведён капитальный ремонт, обновлено технологическое и тепловое оборудование, мебель, в каждом зале вывешены плазменные телевизоры. Интерьер и оформление обеденного зала отвечают современным эстетическим и санитарным требованиям. Производственные помещения столовой оснащены инсектицидными устройствами, обеспечивающими особый эпидемиологический режим. Установлена система контроля, управления доступом и заказа питания, которая облегчает контроль за прибытием личного состава на приёмы пищи, сообщает пресс-служба СФ.

Одновременно в столовой могут разместиться до 600 морских пехотинцев.

Приём пищи в столовой организован через установленную линию раздачи готовых блюд и салат-бар с использованием шведского стола.