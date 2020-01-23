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Мурманская область. Арктика23.01.20 10:27

Страхи по коронавирусу негативно повлияли на курс рубля

Стоимость нефти снижается третий день подряд на растущих опасениях относительно распространения нового типа коронавируса за пределами КНР, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка пытаются оценить экономические риски от распространения вызывающего пневмонию нового коронавируса. Инвесторы опасаются эпидемии, которая негативно отразится на туризме, окажет давление на экономику и затронет спрос на нефть.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. При этом он уже распространился за пределы Китая - случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

«Исходя из исторических данных по динамике цен на нефть, мы считаем, что ценовой шок может достичь 5 долларов за баррель, если кризис перерастёт в эпидемию, похожую на атипичную пневмонию (SARS) в 2002-2003 годах», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «JPM Commodities Research».

Дополнительным негативным фактором стала публикация Американским институтом нефти (API) данных о росте запасов в США за прошлую неделю на 1,57 миллиона баррелей после повышения на 1,1 миллион баррелей неделей ранее. Теперь трейдеры ждут официальных данных американского министерства энергетики в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о сокращении показателя на 1 миллион баррелей.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах составил 62,0173 рубля. По отношению к последней сделке 22 января  доллар вырос на 17,48 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 18,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 15 копеек и составил 68,7474 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 22,88 копейки.

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