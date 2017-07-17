Страховые выплаты по вкладам банка «Югра» начнутся с 24 июля

По информации Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России на основании приказа Банка России от 7.07.2017 № ОД-1901 с 10 июля 2017 года на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО БАНК «Югра» в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов. В соответствии со статьей 8 федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка признается страховым случаем.

На территории Мурманской области расположен операционный офис в г.Мурманске Филиала ПАО БАНК «Югра» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Мурманск, проспр. Ленина, 60, кв. 10.

В связи с тем, что ПАО БАНК «Югра» является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов сумм всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счёту) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

Агентство по страхованию вкладов выбрало пять банков, через которые будут осуществляться выплаты возмещений вкладчикам ПАО БАНК «Югра». Это крупнейшие государственные и частные банки: «Сбербанк», «ВТБ 24», «Открытие», «Уралсиб» и «Россельхозбанк». В общей сложности им предстоит выплатить 169 миллиардов рублей.

Выплаты начнутся не позднее 24 июля. До указанной даты