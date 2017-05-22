«Страна Советов» - в Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка

24 мая в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу новая мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти.

Выставка посвящена очередному периоду в истории края – 20-30 гг. прошлого столетия, периоду коллективизации и индустриализации. Наш край никогда не был сельскохозяйственным регионом. Предшественниками колхозов были артели. Образовывались товарищества по совместной добыче рыбы и пушного зверя, по обработке рыбы. При проведении коллективизации на Мурмане активное участие принимал Комитет содействия малым народностям Севера при Мурманском окрисполкоме.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея 1920-1930-х годов: Положение о рыбозвероловных трудовых артелях, переселенческий билет, примерный устав рыбацкой артели, трудовая книжка колхозника, сюжетные фотографии колхозников первого колхоза «Красная Армия», первого председателя колхоза и первого колхозного мотобота, построенного на Мурманской верфи, модель промыслового судна и многочисленные орудия труда и промыслового снаряжения.

Выставка будет работать до 24 июня.